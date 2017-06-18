بدأت وتيرة سوق الانتقالات تشتعل قليلا في ظل عدم دخول الأندية الكبرى لجلب النجوم انتظارا لحسم بعض التفاصيل خلف الكواليس، إلا أن مان سيتي وبايرن ميونيخ واليونايتد قد دخلوا سريعا لخطف بعض المواهب الشابة.

وقد تم رصد 8 صفقات رسمية تخطت حاجز العشرين مليون يورو لتكون هي الحد الأدنى للصفقات الشابة قبل الأرقام التي سيتم دفعها في النجوم الكبار، وقد جاءت على النحو التالي:

بيرناردو سيلفا 42 مليونا مان سيتي

توليسو 35 مليونا بايرن ميونيخ

إيدرسون 34 مليونا مان سيتي

أندريه سيلفا 32 ميلونا

لاندولف 29 مليونا مان يونايتد

باكفورد 24 مليونا إيفرتون

كلارسون 22 مليونا إيفرتون

تيليمناس 21 مليونا موناكو