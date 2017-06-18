يتساءل دييغو فاييخوس عما سيرتديه في حفل زواج صديقه لأنه يتوجب عليه أن يكون في أفضل حلة له بين مجموعة المشاهير التي ستتواجد في حفل زفاف صديق طفولته، الذي ما هو إلا هو نجم كرة القدم ليونيل ميسي.

فاييخوس الذي يعمل كنادل، قال من روزاريو، المدينة الأرجنتينية الشمالية التي ترعرع فيها بصحبة ميسي، «سأطلق العنان لشعري لكي أتمكن من الحصول على تسريحة مماثلة للنجوم».

وسيعقد نجم برشلونة الإسباني قرانه بحب الطفولة انطونيلا روكوتزو (29 عاما) 30 الجاري، أي بعد أسبوع من احتفال قائد المنتخب الأرجنتيني بميلاده الثلاثين، في حفل زفاف القرن بالنسبة الى أميركا اللاتينية.

سيكون فاييخوس من بين 250 مدعوا على لائحة الضيوف التي تضم زملاء ميسي في برشلونة وبينهم جيرار بيكيه وزوجته المغنية العالمية شاكيرا، والنجم البرازيلي نيمار، بحسب وسائل الإعلام الأرجنتينية.

يؤكد صديق الطفولة «أهم شيء بالنسبة إلي هو أن أكون مع ليونيل. لكني سأختلط بالضيوف الآخرين بعض الشيء» في الحفل الذي سيقام في فندق وكازينو «سيتي سنتر».

مدينة كرة القدم

يعتبر ميسي على نطاق واسع كأفضل لاعب في العالم، لكنه ليس النجم الكروي الوحيد القادم من هذه المدينة التي يقطنها 1.2 مليون نسمة.

وتؤكد رئيسة بلدية المدينة مونيكا فين ان «روزاريو تعيش وتتنفس كرة القدم، وهذا سبب آخر يجعل ميسي يشعر بالارتياح، هنا كل حياته كانت مرتبطة بروزاريو. أعتقد أنه متحمس لأنه من خلال حفل زفافه، سيتعرف أصدقاؤه (من الخارج) على المدينة التي يحبها كثيرا».

وفضلا عن ارنستو «تشي» غيفارا، أحد رموز الثورة الكوبية، أنجبت روزاريو بعضا من أكبر الأسماء في كرة القدم الأرجنتينية، ومن ضمنهم مدرب منتخب الأرجنتين في عام 1978 سيزار لويس مينوتي، ولاعبون حاليون مثل أنخل دي ماريا وخافيير ماسكيرانو.

شائعات حفل الزفاف

انتشرت الشائعات حول تفاصيل الزفاف، وكان هناك حديث عن حصول الكثير من التغييرات في الترتيبات.

وأكدت منظمة حفلات الزفاف المحلية فارينا-بافيا أنه تم توظيفها لتنظيم الحدث، لكنها أكدت أنها وقعت عقدا للحفاظ على السرية، ما يمنعها من الحديث عن التفاصيل. وتفيد التقارير بأن ميسي طلب أن يكون الطعام المقدم في حفل الزفاف من الأطباق التقليدية المحلية مثل معجنات «امبانادا»، وحساء «لوكرو» واللحوم المشوية التقليدية في الأرجنتين.

وتؤكد السلطات أن الأمن لن يكون مشكلة، على رغم أن روزاريو تعتبر إحدى أخطر المدن في الأرجنتين ومجمع «سيتي سنتر» يقع بالقرب من أخطر المناطق في المدينة.

وقال مصدر في الحكومة المحلية إن عائلة ميسي طلبت «ألا يؤثر الزفاف على الحياة اليومية للمدينة أو حركة المرور».

وذكرت وسائل الاعلام الأرجنتينية أن فريق الأمن الخاص بميسي سيتولى مهمة أمنه الشخصي.

وأوردت صحيفة «لا كابيتال» أن العروس سترتدي فستانا للمصممة الإسبانية روزا كلارا.

وبخصوص هدايا الزفاف، طلب العروسان من الضيوف تقديم التبرعات لمؤسسة ميسي الخيرية التي تعنى بالأطفال، لكن بالنسبة الى فاييخوس «هذا (الطلب) هو لكبار الشخصيات. أنا سأقدم شيئا أكثر رمزية، ربما زوج من أزرار الأكمام».