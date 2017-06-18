أخبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد زملاءه في منتخب بلاده بأنه قرر الرحيل بصورة نهائية عن الملكي ولن يعود للفريق.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن كريستيانو رونالدو قال لزملائه في المعسكر: «أنا راحل عن المرينغي وجاد في هذا القرار ولن أتراجع عنه»، مؤكدة أن صاروخ ماديرا يبحث عن فريق جديد بعد مغادرة القلعة الملكية.

وأوضحت الصحيفة أن السبب في رحيل الدون لا يتعلق بكرة القدم ولكن يرجع إلى الأزمة الأخيرة باتهامه بالتهرب الضريبي، والذي جعله مستاء وغاضبا من الوضع في إسبانيا.

رسالة قاسية

وفتحت صحيفة «ماركا» النار على رونالدو بسبب اقترابه من الرحيل عن قلعة «سانتياغو برنابيو» بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، مؤكدة أن الملكي لم يمنح اللاعب سوى الألقاب وفرصة للتفوق على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، فرغم أن الدون كان جيدا قبل انضمامه للملكي في 2009، إلا أنه تطور كثيرا خلال الأعوام الماضية.

وطلبت الصحيفة من مجلس إدارة الملكي الموافقة على رحيل اللاعب، إذ ان «ريال مدريد فوق الجميع، بما في ذلك كريستيانو رونالدو»، موضحة أن النادي عليه في البداية البحث عن تسوية للأمر، اما إن كانت رغبة اللاعب تحسين عقده مع الفريق حتى يكون النادي ملزما بدفع الضرائب المستحقة، فهذا يعد «استغلالا مرفوضا وعلى الإدارة بيع الدون حتى لو كان الهداف التاريخي للملكي».

استياء بيريز

أبدى بيريز استياءه من كريستيانو نتيجة الأخبار التي تواردت حول رغبته في الرحيل عن الريال. وأكد رئيس الملكي أن الطريقة التي استخدمها رونالدو برغبته في الرحيل لا تليق به كونه لاعبا لعملاق مثل ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يجلس رئيس البلانكو مع خورخي مينديز وكيل رونالدو خلال الأيام المقبلة لتناول موضوع رحيله.

بدورها، كشفت صحيفة آس عن رأي العديد من لاعبي المرينغي في قرار البرتغالي، مبينة أن أغلب اللاعبين يظنون أن السبب وراء اشتعال الأزمة، هو سعي كريستيانو للحصول على عقد جديد براتب أعلى.

وأشارت إلى أن «أغلب اللاعبين يثقون في انتهاء الأزمة قريبا بتعديل عقد صاروخ ماديرا».

وأضافت الصحيفة أن الإدارة قررت الانتظار لنهاية بطولة كأس القارات لبحث حل أزمة هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، لافتة إلى أن الإدارة لا تستطيع مناقشة الدون في قراره عبر الهاتف، لذلك تفضل الانتظار حتى نهاية البطولة للتحدث مع اللاعب.