يعقوب العوضي

جددت إدارة النادي العربي عقد مدرب فريق اليد الأول بورت ماجيك ليستمر في قيادة دفة الفريق للموسم المقبل بعد تقديمه مستوى مميزا مع الفريق في تجربته الأولى مع الأخضر الموسم الماضي.

وكان ماجيك قد تسلم دفة قيادة الفريق الموسم الماضي بعد هبوط الأخضر لدوري الدرجة الأولى وحقق نتائج مرضية ولقب البطولة.

ويسعى الأخضر الى التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوفه احدهما في مركز الدائرة والآخر في الجناح الأيمن وذلك بعد الإخفاق في التعاقد مع نجمي الكويت ناصر بوخضرا وباقر خريبط.

وعانى الأخضر بعد تحقيقه لقب الدوري قبل عدة مواسم من تراجع في المستوى العام وندرة استقطاب اللاعبين، ورغم معاناة الأخضر الا ان الموسم الماضي كان الأسوأ من حيث النتائج على مستوى الدوري الممتاز، ولكن ماجيك المدرب الجديد نجح في اول اختبار له بحصده لقب الدرجة الأولى وأيضا أصبحت انظار محبي فريق اليد بالعربي تتجه صوبه لانه يمثل الأمل الجديد لإعادة الفريق الى منصات التتويج من جديد.