منع رئيس رابطة المشجعين الروس المتطرف ألكسندر تشبريغين من حضور المباراة الافتتاحية في كأس القارات بين منتخب بلاده ونيوزيلندا.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال تشبريغين «قبل ساعتين من موعد المباراة تلقيت رسالة الكترونية تشير الى إلغاء بطاقتي كمشجع، ما يعني أنني منعت من دخول الملعب». وتابع غاضبا «قطعت 500 كلم بالسيارة لحضور المباراة، ودفعت (123 يورو) لتذكرة لم أستخدمها». وكان المشجع المشاغب قد أوقف في سبتمبر الماضي من قبل القوات الخاصة بتهمة المشاركة في عراك كبير بين مشجعي سسكا موسكو وسبارتاك الناديين الأكثر شعبية في العاصمة، وأوقفت السلطات التعاون مع الرابطة التي يقودها.