احتفظ الملاكم الأميركي اندريه وارد بألقابه بطلا للعالم في وزن نصف الثقيل بفوزه على متحديه الروسي سيرغي كوفاليف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثامنة في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

وسجل وارد (33 عاما)، بطل العالم حسب تصنيف الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي، فوزه الثاني والثلاثين في 32 مباراة، والسادس عشر بالضربة القاضية، في حين مني كوفاليف (34 عاما) بخسارته الثانية بعد الأولى أمام الأميركي نفسه في 33 مباراة.

والتقى الملاكمان في نوفمبر الماضي، وأعلن القضاة الثلاثة فوز وارد بالنقاط 114-113 و114-113 و114-113 وسط دهشة الجميع، لكن المباراة الثأرية لم تفض إلى أي جدل.