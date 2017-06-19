تجاوز الدولي الإسباني السابق دافيد فيا عتبة الـ50 هدفا في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين بتسجيله هدفي فريقه نيويورك سيتي في مرمى سياتل البطل (2-1).

وخاض فيا المباراة رقم 78 في الدوري الأميركي، وبات اللاعب رقم 53 في تاريخ البطولة الذي يسجل أكثر من 50 هدفا، لكن الأميركي لاندون دونوفان هو افضل المسجلين برصيد 145 هدفا في 340 مباراة.

ويحتل نيويورك سيتي الذي يدربه الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن تورونتو المتصدر الذي يلعب لاحقا مع دي سي يونايتد.