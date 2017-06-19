تخوض ألمانيا بطلة العالم أول اختبار في مسابقة كأس القارات لكرة القدم اليوم ضد استراليا في سوتشي بختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وآثر المدرب الالماني يواكيم لوف المشاركة بمنتخب من الصف الثاني طعمه بثلاثة لاعبين فقط من المتوجين بكأس العالم 2014 في البرازيل هم المدافعان ماتياس غينتر وشكودران مستافي والمهاجم دراكسلر.

ولجأ لوف الى عدة تجارب وتبديلات خلال المباريات الاستعدادية للبطولة، لكنه لم يكشف تشكيلته باستثناء الحارس بيرند لينو (باير ليفركوزن).

وكان لوف اشرك حارس باريس سان جرمان كيفن تراب ضد الدنمارك (1-1 وديا) وحارس برشلونة تير شتيغن ضد سان مارينو (7-0 في تصفيات مونديال 2018).

واعتبر المدافع انطونيو روديغر ان خوض البطولة بمنتخب من الصف الثاني قد يشكل امتيازا للماكينات لأن الآخرين قد «يسيئون التقدير».

وتابع مدافع روما «لم نأت بأفضل منتخب وهذا قد يشكل امتيازا لنا لأن البعض سيسيء التقدير».

واعتبر مدير المنتخب النجم السابق اوليفر بيرهوف، أن «الأولوية الاولى هي لتطوير المنتخب والثانية لتحقيق الفوز».

من جانبه، أعرب تيمو فيرنر افضل هداف ألماني في الدوري (21 هدفا) مع لايبزيغ عن خشيته من ان تلعب اللياقة البدنية دورا مهما في المباراة. من جانبها، ستحاول استراليا إثبات وجودها في هذه البطولة في أول مشاركة منذ 2005، ولأول مرة بصفتها بطلة لآسيا بعد تتويجها في البطولة التي نظمتها على ارضها عام 2015. وأعاد المعدن «الذي لا يصدأ ابدا» تيم كاهيل (37 عاما) منتخب «السوكيروس» الى البطولة العالمية بعد الفوز على كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا 2-1 بعد التمديد، لتكون المشاركة الرابعة له.

وميزة المنتخب الاسترالي الحالي الذي يعرف أيضا باسم «الكنغرو»، انه غير معروف ما يجعله «اكثر خطورة» بالنسبة الى منافسيه في المجموعة التي تضم أيضا الكاميرون بطلة افريقيا (2017) وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية (2015 و2016).

وكان المنتخب السابق الذي حل في مشاركاته الثلاث وصيفا عام 1997 واحتل المركز الثالث في 2001 يضم لاعبين تقاطعوا كثيرا في البطولات الأوروبية على غرار الحارس مارك شفارتسر ومارك فيدوكا وجون الويزي وهاري كيويل.

ولم يبق من الجيل السابق إلا كاهيل النجم المطلق والهداف التاريخي (48 هدفا في 97 مباراة) والذي اصبح قريبا من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية للحارس شفارتسر (109 مباريات).