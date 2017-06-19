بدأت بطولة كأس القارات بحفل افتتاح رائع على ملعب سان بطرسبرغ الذي افتتح مؤخرا ويتسع لـ 68 ألف متفرج. وعزز الأمن تواجده في البطولة وتم إغلاق منطقة ملعب جزيرة كريستوفسكي أمام حركة المرور المعتادة استعدادا للمباراة الافتتاحية بين روسيا ونيوزيلندا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتاح البطولة رسميا من ملعب المباراة.

ووعد بوتين خلال كلمته بأن تكون روسيا «بلدا مفتوحا للجميع»، وأقر بأن «الرياضة هي التي توحد الدول».

وتابع: «تهدف كرة القدم إلى توحيد الشعوب والقارات، وتؤكد قيم الصدق واللعب النظيف»، وقال للجماهير: «متأكد أن الضيوف سيجدون أن روسيا مفتوحة للجميع».

مشاهد خطفت الأضواء في اليوم الأول

اتسم حفل افتتاح البطولة بالبساطة والتنظيم وهو ما جعله ناجحا ومتميزا بشكل كبير، حيث ظهر خلاله بعض المطربين الروس إلى جانب بعض اللاعبين الاستعراضيين في كرة القدم، مع عرض للوحات فنية تعكس حضارة روسيا ومعالمها المميزة.

وكانت مدة الحفل متوسطة وصلت إلى نحو 36 دقيقة، وإن كان مشهد غياب الجماهير في حفل الافتتاح صادما للمتابعين، مقارنة بأغلب البطولات السابقة.

ويبقى مشهد حضور الأسطورة البرازيلية بيليه حفل الافتتاح من الأمور التي خطفت الأضواء في اليوم الأول للبطولة. ونال بيليه حفاوة كبيرة من جانب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، جياني إنفانتينو وكذلك الرئيس الروسي خاصة بعد غيابه لفترات بسبب ظروف المرض. المشهد اللافت أيضا تمثل في لغز الغياب الجماهيري عن الحفل، وهو أمر أصاب الكثيرين بالصدمة، خوفا من عدم نجاح البطولة والتي ستكون مؤشرا لبطولة كأس العالم 2018. وتوافدت الجماهير الروسية مع انطلاق مباراة نيوزيلندا، حتى وصل الحضور الجماهيري لما يزيد على 50 ألف مشجع، ولم تكتمل سعة ملعب اللقاء «كريستوفسكي» الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج.