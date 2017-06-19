انتزعت المكسيك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من البرتغال بطلة اوروبا في قازان ضمن منافسات المجموعة الاولى من بطولة القارات.

وسجل ريكاردو كواريسما (34) وسيدريك سواريس (86) هدفي البرتغال، وخافيير هرنانديز (42) وهيكتور مورينو (91) هدفي المكسيك. وتصدرت روسيا الترتيب برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من المكسيك والبرتغال ولا شيء لنيوزيلندا.

وكانت البرتغال احرزت باكورة ألقابها الكبرى عندما توجت ببطولة اوروبا الصيف الماضي في باريس ودخلت كأس القارات مرشحة لاحراز اللقب لاسيما ان المانيا تخوض البطولة بتشكيلة تخلو من نجوم الصف الأول.

وألغى حكم المباراة هدفا للبرتغال سجله بيبي في الدقيقة (22) بعد مراجعة تقنية الإعادة بالفيديو التي اثبتت وجود تسلل على احد لاعبي البرتغال في الإعادة البطيئة.

وحققت روسيا المضيفة بداية جيدة، بفوزها المستحق والمريح على نيوزيلندا ممثلة أوقيانيا 2-0 ضمن المجموعة ذاتها بسان بطرسبورغ.

وبسط «الدب الروسي» سيطرته في الشوط الاول وتقدم بهدف مايكل بوكسال عن طريق الخطأ بعد مجهود من دينيس غلوشاكوف (31). وفي الثاني استمرت هيمنة أصحاب الأرض فعزز المهاجم فيودور سمولوف أفضل لاعب في المباراة النتيجة من مسافة قريبة (69).

وكانت المباراة الأولى للروس تحت إشراف الحارس السابق تشيرتشيسوف (53 عاما) والذي تسلم مهامه في أغسطس بعد مشوار مخيب بيورو2016 لم تحقق فيه أكبر دولة في العالم اي انتصار في الدور الأول.

وقال تشيرتشيسوف «أحببت منتخب نيوزيلندا، لكننا نجحنا في شل قدراتهم وإبراز قوتنا، وهذا كان مفتاح الفوز».

بدوره، قال مدرب نيوزيلندا انطوني هادسون «من الواضح أننا كنا نرغب في نتيجة أفضل في مباراة افتتاحية. رغم ذلك أظهر المنتخب روحا جيدة».