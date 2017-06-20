حرمت الكرواتية دونا فيكيتش منافستها البريطانية جوهانا كونتا المصنفة أولى من إحراز لقبها الأول بين جماهيرها، بالفوز عليها أول من امس في نهائي دورة نوتنغهام الإنجليزية الدولية في التنس 2-6 و7-6 (7-3) و7-5.

وكانت كونتا (26 عاما والمصنفة ثامنة عالميا) تمني النفس بإحراز لقبها الأول على الملاعب العشبية من أجل أن تتحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

لكن فيكيتش (20 عاما ومصنفة 70 عالميا) وقفت حائلا بين اللقب وكونتا، وتوجت للمرة الثانية في مسيرتها، والأولى كانت في دورة كوالالمبور عام 2014.