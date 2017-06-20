شكك فرناندو سانتوس مدرب البرتغال في تقنية حكم الفيديو المساعد التي استخدمت خلال مباراة فريقه أمام المكسيك، وذلك بعدما ألغي هدف سجله المدافع البرتغالي بيبي.

وقال سانتوس عقب المباراة: «إذا كان تطبيق هذه التقنية سيطور كرة القدم، فأهلا بها. لكن لنكن جادين في تطبيق هذه التقنية الجديدة».

وأضاف «لم أفهم لماذا أوقفوا اللقاء في بعض الأوقات وأوقات أخرى لا. كانت هناك إعادة للهدف بعدما سجلنا هدفا، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما سجلوا بشباكنا».

واعترض سانتوس على وجود حالة «وثب» على أحد لاعبي البرتغال في الهدف الثاني للمكسيك.