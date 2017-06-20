أعلن اللاعب الكولومبي السابق كارلوس فالديراما مخالفته لرأي نظيره البرازيلي بيليه الذي أكد هذا الأسبوع أنه يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأفضل في العالم.



وقال فالديراما، الذي يتواجد بمدينة كازان الروسية حاليا لمتابعة منافسات بطولة كأس القارات: «لا، الأفضل هو ميسي».



وأضاف فالديراما قائلا: «بيليه لديه رأيه ولدي رأيي، كلاهما جيدان، هما الأفضل في الوقت الحالي، ولكن قد يروق أحدهما للبعض أكثر من الآخر». ورغم ذلك، فإن النجم الكولومبي السابق أكد أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، هو «أفضل اللاعبين على مر التاريخ، ولا تجوز مقارنته بغيره».