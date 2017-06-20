أكد «تشيتشاريتو» نجم منتخب المكسيك وصاحب الهدف الأول في مرمى البرتغال أنهم يشعرون بالرضا ويرون أن لديهم «احتمالات كبيرة» للتأهل لنصف نهائي البطولة.



وقال مهاجم باير ليفركوزن الألماني: «لقد تعادلنا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ونشعر بطعم جيد بعد التعادل مع بطل أوروبا، وهي نتيجة تتيح لنا احتمالات كبيرة لمواصلة مشوار التأهل لنصف النهائي».



وقلل تشيتشاريتو من أهمية الهدف الذي أحرزه في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وأشاد بالأداء الجماعي للفريق تحت قيادة المدرب خوان كارلوس أوسوريو، الذي وصفه بـ «البروفيسور».



واختتم تشيتشاريتو تصريحاته بـ «نحن سعداء، خصوصا بالطريقة التي انتهت بها النتيجة، لقد تأخرنا مرتين وتمكنا من التعادل فيهما».