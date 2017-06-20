تسبب الدولي البرازيلي أوسكار في عراك كبير في إحدى مباريات الدوري الصيني لكرة القدم بين فريقه شنغهاي سيبغ وغوانجو آر اف، بعدما ركل الكرة مرتين متتاليتين باتجاه لاعبي الفريق المنافس.



وأظهرت لقطات مصورة قيام اللاعب بركل الكرة نحو لاعب منافس وإصابته مباشرة، وتكرار الأمر نفسه حيال لاعب آخر بعدما ارتدت الكرة إليه.



وتحلق لاعبون من غوانجو حول أوسكار (25 عاما) ودفعوه أرضا، ما دفع زملاءه الى التدخل فحصل عراك وتدافع وتشابك بالأيدي.



وشارك في العراك لاعبون احتياطيون وأفراد من الجهاز الفني للفريقين، وبقي خلاله أوسكار ممدا على أرض الملعب دون التعرض لأذى، الى حين تمكن المسؤولون من إعادة الأمور إلى طبيعتها.



وطرد الحكم لاعبا من كل فريق ورفع البطاقة الصفراء في وجه ثلاثة لاعبين، واستكملت المباراة لتنتهي بالتعادل 1-1.