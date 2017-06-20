احتفظ فلورنتنيو بيريز بمنصبه رئيسا لنادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء مهلة الترشح للمنصب من دون ان يتقدم أي شخص لمنافسته، وذلك بحسب ما أعلن النادي الملكي المتوج هذا الموسم بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وفي ظل عدم تقدم أي مرشح لمنافسة بيريز (70 عاما)، فاز الأخير بالتزكية لولاية أخرى تمتد لأربعة أعوام، علما انه أعيد انتخابه بالتزكية أيضا عام 2013.

وأمضى رجل الأعمال الثري القادم من عالم المقاولات، 15 عاما في رئاسة النادي. وتولى بيريز الرئاسة للمرة الأولى عام 2000 واستمر حتى 2006، وانتخب مجددا في 2009 واستمر في منصبه دون انقطاع منذ ذلك الحين.