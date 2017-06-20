أكد كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي أن فريقه فرط في الفوز على المكسيك، ضمن بطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا حتى 2 يوليو المقبل.

وقال الدون لصحيفة «ريكورد» البرتغالية: «هذه النتيجة لم تكن هي التي نريدها. لقد حصلوا على التعادل في الدقيقة الأخيرة وهذه هي كرة القدم». وحصل كريستيانو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما صنع هدف منتخب بلاده الأول، وساهم في الهدف الثاني.

وأضاف: «ما زلنا نعتقد أننا قادرون على فعل كل شيء. لدينا إمكانيات كبيرة. لاتزال هناك مباراتان. نحن هادئون». وتابع «يجب علينا الآن أن نفكر في المباراة القادمة، فالفوز سيقربنا من الدور نصف النهائي، لا يجوز أن تطلق الإنذارات.. كنا متقدمين وكنا قريبين من الفوز». ولم يتطرق صاروخ ماديرا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام للحديث عما أثير حول اتخاذه قرار الرحيل عن ريال مدريد، لغضبه من اتهامه في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

وتقول صحيفة «ذا صن» البريطانية: إن النجم البرتغالي كان من المفترض أن يتحدث لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحافي رسمي، كالمعتاد بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة، لكنه لم يفعل ذلك، وأعطى فقط تصريحا مقتضبا عن اللقاء لقناة «اليوتيوب» الخاصة بالفيفا، وذلك فيما يبدو تجنبا للحديث عن أزمته في إسبانيا، واحتمال رحيله عن الريال.

نفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية صحة الأخبار المتداولة بشأن اقتراب انضمام كريستيانوهداف ريال مدريد إلى مان يونايتد بعد أنباء عن رفضه الاستمرار في إسبانيا على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن «المان» هو الأقرب لضم «صاروخ ماديرا»، وأنه قدم عرضا يتجاوز 100 مليون إسترليني.

وقالت الصحيفة: إن جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر هو من يرفض عودة رونالدو لمسرح الأحلام، كون العلاقة بين الطرفين غير جيدة، موضحة أن سبيشال ون يرى ضم رونالدو «خطوة للخلف»، في ظل تراجع تقدمه بالعمر الى جانب مساعي اليونايتد للتعاقد مع مهاجم صريح هداف لخلافة السويدي زلاتان إبراهيموڤيتش. وقالت الصحيفة الألمانية: إن شائعات صادرة من إيطاليا، وبالتحديد من صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت»، قد ربطت كلا من الباڤاري ومان يونايتد وتشلسي بالتعاقد مع رونالدو.

واعتبــــــــــرت الصحيفة أن دخول بايرن في الصفقة مستحيل تماما، وفي نفس الوقت قالت: «في الواقع، انتقال رونالدو إلى بايرن قد يجعل حلم الثلاثية حقيقة لكارلو أنشيلوتي، كما سيجعل علامة بايرن التجارية أكثر قوة حول العالم». وتابعت: «لكن بايرن لن يدفع 200 مليون يورو لاستقدام رونالدو، كما أن ذلك سيضرب سياسة الرواتب في النادي الباڤاري».