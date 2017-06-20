أعلنت تشيلي عن نفسها بقوة في مستهل مغامرتها الأولى في كأس القارات لكرة القدم، بفوزها المتأخر على الكاميرون 2-0 على ملعب «اوتيكريتيي ارينا» في موسكو، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. وبدا المنتخب الكاميروني الذي يعود للبطولة للمرة الأولى منذ 2003 بعد تتويجه في أوائل العام الحالي بطلا للقارة الأفريقية، في طريقه لفرض التعادل على نظيره الأميركي الجنوبي في مستهل مشاركته الثالثة بالبطولة. لكن تشيلي لم تستسلم ونجحت في انتزاع الفوز في الوقت القاتل بفضل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ارتورو فيدال ومهاجم الدوري المكسيكي ادواردو فارغاس الذي تعرف على «صديق» جديد اسمه حكم الڤيديو المساعد الذي ألغى له هدفا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم عوض عليه في الوقت بدل الضائع من المباراة واحتسب له الهدف الذي ألغاه في بادئ الأمر حكم الراية. ومن المؤكد أن الفوز الذي حققه «لا روخا» سيمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي نصف النهائي عن هذه المجموعة التي تضم ألمانيا بطلة العالم واستراليا بطلة آسيا. وفي المقابل، أصبح وضع أسود افريقيا التي كانت تخوض المباراة الأولى لها في البطولة منذ نصف نهائي نسخة 2003 في فرنسا ضد كولومبيا حين فقد المنتخب الأفريقي لاعب وسطه مارك فيفيان فوي بعد تعرضه لأزمة قلبية، معقدا لاسيما في ظل وجود المانشافت بالمجموعة رغم أن الأخيرة تشارك بتشكيلة رديفة. وكانت المواجهة بين الفريقين اعادة لمباراتهما في مونديال 1998 حين تعادلا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول 1-1، وكان ذلك كافيا لتشيلي لكي تتأهل بصحبة ايطاليا، مستفيدة من فوز الأخيرة على النمسا (2-1).