قال الاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا انه يفضل مواطنه ليونيل ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه اشاد بقائد منتخب البرتغال لكرة القدم ووصفه ب"المدهش".

وقال مارادونا لاذاعة "تي واي سي" الارجنتينية من مدينة دبي حيث يعيش: "لا اتذكر رؤية ميسي يلعب بطريقة سيئة".

واضاف "افضل ميسي على رونالدو، لكن يجب علي الاعتراف بأن الأخير هو وحش.



انه لاعب مدهش"، مشيرا الى انه كان يتمنى لو كان رونالدو ارجنتينيا.

وكشف "يذكرني كثيرا بغابرييل باتيستوتا"المهاجم الارجنتيني الذي خاض ثلاث نسخ من كأس العالم "فكلما لمس الكرة يسجل هدفا".

واكد مارادونا ان ميسي لا يزال افضل لاعب في العالم على الرغم من عدم احرازه كأس العالم، وقال في هذا الصدد "وحده، لا يستطيع الفوز بكأس العالم.



يجب ان نبني منتخبا قويا من اجل ذلك.



لكن التاريخ الكروي سيذكر ميسي".