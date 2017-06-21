القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

سهرة كروية افريقية جديدة تعيش معها جماهير الكرة المصرية ولمدة ساعتين، تبدأ من الحادية عشرة مساء اليوم وتنتهي في الواحدة من صباح غد الخميس، وذلك عندما يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى ايناسيو ضيفا على فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة للدور الـ 16 لبطولة الاندية الافريقية الابطال.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في برج العرب، قد انتهت بتعادل الفريقين 1-1، وأفلت الزمالك من قبضة الفريق الجزائري الذي تقدم بهدف، ولم يستطع الزمالك ان يدرك التعادل الا في الدقيقة الأخيرة.

الزمالك يتصدر المجموعة الثانية في الدوري الافريقي برصيد 5 نقاط، والفوز الليلة يجعله قريبا جدا من التأهل الى دور الثمانية، بينما يحتل فريق اتحاد العاصمة الجزائري الترتيب الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويشاركهما في المجموعة فريق اهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد.

وقال البرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك ان مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الاربعاء ستكون مباراة صعبة للغاية وقوية وليست سهلة اطلاقا.

وأضاف المدير الفني للزمالك قبل المباراة ان الفريق المنافس يلعب بأسلوب دفاعي منظم ولكننا درسناه جيدا وجاهزون للمباراة.

صفقة كهربا مقابل ستانلي

وفي شأن زملكاوي آخر، اقترب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، من الرحيل مجددا إلى اتحاد جدة السعودي، في ظل رغبته في تجديد إعارته، بعد ان عرض النادي السعودي 3 ملايين دولار قابلة للزيادة إلى 3.5 ملايين دولار، أي ما يعادل تقريبا 63 مليون جنيه، مقابل الإعارة لمدة موسم واحد.

وترى ادارة الزمالك الاستفادة من عائد هذه الصفقة، في الاحتفاظ بالنيجيري ستانلي، مهاجم الفريق المعار من وادي دجلة، بشكل نهائي.

ويحق للزمالك شراء اللاعب قبل نهاية الشهر الجاري، في حال سداد مليون ونصف المليون دولار، حيث ان له الأولوية في ضم ستانلي إلى صفوفه بشكل نهائي، في حال دفعه هذا المبلغ.