وفي صفقة اخرى في موسم الانتقالات الصيفية، أعلنت ادارة النادي الاهلي عن وصول اللعب المغربي وليد أزارو، الى القاهرة بعد غد الجمعة لاجراء الفحص الطبي بعد التعاقد معه لمدة 4 سنوات، وفي تصريحات صحافية قبل مباراة الاهلي امس مع فريق الوداد في الدار البيضاء، قال مهاجم المنتخب المغربي انه فضل الانتقال للنادي الأهلي المصري على العديد من العروض الأوروبية التي تلقاها مؤخرا.

وأبدى سعادته بهذه الخطوة الكبيرة التي يرى أنها مهمة للغاية في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر هو نادي القرن بأفريقيا، وأنه يتابعه بشكل منتظم في ظل شعبيته الكبيرة، وتاريخه العريق.

وأشار إلى أنه يتمنى الفوز مع الفريق بكل البطولات التي يشارك بها في ظل وجود مجموعة من أفضل لاعبي مصر وأفريقيا، مبديا سعادته الكبيرة باللعب مع هذه المجموعة.

وأوضح أنه سيجتهد من أجل نيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، مدرب الفريق، وأنه سيسعى للحصول على الفرصة لإثبات جدارته باللعب بقميص الفريق.

وأشار إلى أنه يعشق اللعب أمام الجماهير خاصة أنه سجل 12 هدفا مع فريقه بالدوري بفضل مساندة الجماهير إلى جانب 9 أهداف مع المنتخبات المختلفة.