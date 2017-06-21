أكد الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا ان مواطنه ليونيل ميسي لا يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في مستوى اللعب.



وقال مارادونا لمحطة «تي.واي.سي» التلفزيونية الأرجنتينية: «ميسي يروق لي أكثر ولكن هذا لا يعني أنه يتفوق على كريستيانو رونالدو».



وأشار اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق إلى أن رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني لاعب «مذهل» وأنه كان يود لو أنه كان أرجنتينيا.



وشبه مارادونا النجم البرتغالي باللاعب الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا، مهاجم المنتخب الأرجنتيني، الذي خاض بطولات كأس العالم أعوام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية و1998 في فرنسا و2002 بكوريا واليابان، وكان نجما لناديي فيورنتينا وروما الإيطاليين.

وأضاف مارادونا قائلا: «إنه قوي للغاية ومذهل، كنت أود أنه لو كان أرجنتينيا، إنه يشبه كثيرا باتيستوتا، الذي كان يسجل الأهداف بمجرد لمس الكرة».