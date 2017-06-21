رئيس ريال مدريد: مبابي يملك مؤهلات تمكنه من تحقيق شيء مهم يوما ما

ذكرت صحيفة «إلكونفيدنسيال» الإسبانية على الإنترنت أمس أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بطل أوروبا سيدلي بشهادته في قضية إخفاء دخله عن سلطات الضرائب في 31 يوليو المقبل.

واعتبر الادعاء الإسباني أن رونالدو كان يدرك أنه يستخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

بيريز يدافع عن رونالدو

من جانبه، دافع رئيس نادي ريال مدريد بطل الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم فلورنتينو بيريز عن نجم الفريق وهدافه البرتغالي كريستاينو رونالدو الذي هدد بالرحيل بعد اتهامه في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

وقال بيريز بعد إعادة انتخابه لولاية خامسة تنتهي عام 2021 تلقائيا لعدم ترشح احد ضده، انه يفهم ألمه بعد هذه الاتهامات، وانه لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي رغم الشائعات.

وأوضح «لم يقدم لنا احد عرضا ولا لكريستيانو نفسه، ولا لأي شخص كان، والفكرة هي انه يجب ان نتابع التواصل مع لاعبينا، ويجب ان أتحدث معه» بخصوص الشائعات السارية «لأن العلاقة معه جيدة».

وأكد بيريز بصوت عال ما كتبته صحف اسبانية عدة ان البند الجزائي في عقد النجم البرتغالي الذي وقع حتى 2021 هو «مليار يورو».

ولم يتردد بيريز في كيل المديح لرونالدو قائلا: ان كريستيانو «هو اقوى بكثير منا جميعا وأكثر أهمية من جميع الموجودين هنا»، معبرا عن قناعته ببراءة النجم البرتغالي.

وأوضح بيريز انه لم يتحدث بعد بشكل مباشر مع رونالدو، لكن يعرفه أنه يشعر بأنه أصيب في كبريائه من خلال طريقة الصحافة في الإعلان عن الشكوى المقدمة من قبل النيابة العامة ضده واتهامه بالتهرب الضريبي.

..مبابي «لايزال شاباً»

واعتبر بيريز ان مهاجم موناكو بطل فرنسا كيليان مبابي من بين اللاعبين الواعدين لكنه لايزال «شابا» من اجل الانتقال الى النادي الملكي.

وقال بيريز: «شاهدت مبابي لفترة بسيطة وهو يلعب. عمره 18 عاما.



انه يملك مواهب جيدة، ويبدو لي انه لاعب كبير، لكن الآن هو لاعب في موناكو». مضيفا «اعتقد بأنه يملك مؤهلات تمكنه من تحقيق شيء مهم يوما ما».

واضاف «لا اعرف. انه مازال شابا. لا اتخذ القرارات بمفردي».

وسخر بيريز من الشائعات الرائجة حول الانتقالات في الفترة الصيفية، وقال «اول ما سأقوم به في ولايتي الخامسة هو الانشغال بتمديد عقد (المدرب الفرنسي) زين الدين زيدان، ولكي اكون اوضح اكثر، لن اضيع اي دقيقة».

مورينيو والضرائب

أعلن القضاء الاسباني امس ان النيابة العامة قدمت شكوى ضد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي ريال مدريد لكرة القدم سابقا، متهمة اياه بالتهرب الضريبي بقيمة 3.3 ملايين يورو.

وكتبت وزارة العدل الاسبانية في بيان «قدم قسم الجنايات الاقتصادية في نيابة مدريد شكوى امام قاضي التحقيق ضد المدرب السابق لريال مدريد (البرتغالي) جوزيه ماريو مورينيو دوس سانتوس بارتكابه جنايتين ضد الخزينة العامة».

وتولى مورينيو، مدرب مان يونايتد حاليا، الاشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013.



وتتوزع الضريبة بنسبة 1.6 مليون عن عام 2011، و1.7 مليون عن 2012.

ويأتي هذا الاعلان في اطار اجراءات القضاء الاسباني الهادفة الى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم.