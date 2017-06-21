حقق منتخب ألمانيا لكرة القدم فوزا صعبا على نظيره الأسترالي 3-2 في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس القارات التي تستضيفها روسيا.

وبذلك، حقق المنتخب الألماني المكون بمعظمه من تشكيلة شابة لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من الذين أحرزوا كأس العالم 2014، فوزا في مباراته الأولى، ليتساوى نقاطا مع تشيلي (بطلة أميركا الجنوبية 2015 و2016) في صدارة المجموعة الثانية.

وتتفوق تشيلي في الصدارة بفارق الأهداف، بعد فوزها على الكاميرون بطلة افريقيا 2-0.

وسجل لارس شتيندل (5) ويوليان دراكسلر (44 من ركلة جزاء) وليون غوريتسكا (48) أهداف ألمانيا، وتوماس روغيتش (41) وتوميسلاف يوريتش (56) هدفي استراليا بطلة آسيا 2015.

وفي الجولة الثانية الخميس، تلعب الكاميرون مع استراليا، وألمانيا مع تشيلي.

وشهدت المباراة منافسة بين جيلين شابين، اذ يبلغ معدل أعمار تشكيلة المدرب الألماني يواكيم لوف 24 عاما وأربعة أشهر، وهي تضم فقط ثلاثة متوجين بمونديال 2014 في البرازيل هم المدافعان ماتياس غينتر وشكودران مصطفي والمهاجم يوليان دراكسلر.

أما التشكيلة الاسترالية فلا يزيد معدل أعمار لاعبيها على 26 عاما.

وعلى ملعب «فيشت» الاولمبي في مدينة سوتشي، شارك مصطفي ودراكسلر أساسيين، بينما بقي غينتر على مقاعد الاحتياطيين.

وأشرك لوف حارس باير ليفركوزن بيرند لينو بعدما جرب الحارسين الاخرين كيفن تراب ضد الدنمارك وتير شتيغن ضد سان مارينو.

وشهدت المباراة مشاركة الاسترالي المخضرم تيم كايهيل (37 عاما) في الدقائق الاخيرة (87) لتحتسب له المباراة الدولية الـ98، لكنه لايزال بعيدا عن الرقم القياسي للحارس مارك شفارتسر (109 مباريات).

وتشارك ألمانيا للمرة الثالثة في هذه البطولة فخرجت عام 1999 من الدور الاول، وبلغت في 2005 نصف النهائي وحلت ثالثة.

من جانبها، تخوض استراليا غمار المسابقة للمرة الرابعة فكانت افضل نتيجة لها في مشاركتها الاولى عام 1997 حيث حلت وصيفه للبرازيل.