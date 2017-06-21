طغى خبر انتقال نجم مصر وروما محمد صلاح إلى ليفربول على الاخبار الرياضية وجرى تداوله من الاعلاميين والصحف والمواقع بكثرة، وقالت «سكاي سبورتس» ان الصفقة لانتقال صلاح الى الليفر تمت.

وقال الصحافي الايطالي جيانلوكا دي مارزيو ان الصفقة تمت 100%، وأيد كلامه الصحافي في «الغارديان» البريطانية و«سكاي سبورتس» ايضا.



وتقدر صفقة انتقاله بـ «45» مليون دولار.



وذكرت آخر التقارير الإنجليزية، أن اللاعب في طريقه للخضوع للكشف الطبي، على أن ينضم للفريق بعد ذلك بشكل رسمي.

ووفقا لصحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن صفقة صلاح إلى ليفربول تعد أخبارا سيئة لتشلسي، وهو النادي الذي لعب له الفرعون المصري في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي، مدرب تشلسي، يرغب في ضم كل من ناينجولان ومانولاس لاعبي روما، وأن صفقة صلاح إلى ليفربول ستعقد من صفقات كونتي المنتظرة، حيث من الصعب أن يستغنى روما عن أكثر من نجم خلال الميركاتو الجاري، حتى يحافظ على قوام وتوازن الفريق.