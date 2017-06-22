ودع البريطاني اندي موراي المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث عالميا، وميلوش راونيتش منافسات بطولة كوينز للتنس اول من امس.

وفي ظل درجات حرارة قاربت 38 داخل الملعب خسر بطل ويمبلدون مرتين 7-6 و6-2 أمام الأسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالميا في أولى مبارياته على الملاعب العشبية بعد وصوله للدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة. في البداية كان من المقرر أن يواجه مواطنه ألياش بيدين ولكنه انسحب بسبب إصابة في المعصم ليشارك طومسون (23 عاما) بدلا منه.

وخسر فافرينكا المصنف الثاني في البطولة، ووصيف بطل فرنسا المفتوحة قبل تسعة أيام، بنتيجة 7-6 و7-5 أمام الإسباني فليسيانو لوبيز.

وودع راونيتش، المصنف الثالث في البطولة الذي خسر نهائي ويمبلدون العام الماضي، البطولة بالهزيمة أمام الأسترالي الشاب تاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و7-6.

فيدرر يستعيد نكهة الانتصارات

سجل السويسري روجيه فيدرر أول فوز له على الملاعب العشبية هذا الصيف وتغلب على منافسه الياباني يويتشي سوجيتا 6-3 و1-6 في الدور الأول من بطولة هاله. وحقق فيدرر (35 عاما) فوزه رقم 1100 في مسيرته والفوز رقم 20 مقابل هزيمتين في الموسم الحالي الذي حقق خلاله اللاعب السويسري لقب استراليا المفتوحة وانديان ويلز وميامي للأساتذة.