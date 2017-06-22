تشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس القارات المقامة في روسيا نهائيا مبكرا اليوم بين ألمانيا وتشيلي، في حين ستحاول في المباراة الثانية كل من الكاميرون واستراليا تعويض خسارتهما الأولى.

على ملعب قازان ارينا تلتقي ألمانيا مع تشيلي وهدف كل منهما إحدى بطاقتي التأهل الى نصف النهائي بعد أن حققتا الفوز على استراليا (3-2) والكاميرون (2-0) في الجولة الاولى.

وتضع التوقعات بطلة العالم (2014) وبطلة أميركا الجنوبية مرتين متتاليتين (2015 و2016) كمرشحين طبيعيين لحجز بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، وحان الآن وقت الحسم بينهما الذي يغيب عنه نجوم ألمانيا الأساسيين.

وفضل المدرب الألماني يواكيم لوف خوض البطولة بقائمة شابة هي الأصغر بين المنتخبات المشاركة يبلغ متوسط اعمار لاعبيها 24 عاما وأربعة أشهر، وعلى العكس تماما تشارك تشيلي بتشكيلة متوسط أعمار لاعبيها هو الأعلى (29 عاما وشهر واحد) في النسخة الحالية وفي تاريخ البطولة بهدف الاستفادة قدر الإمكان من الجيل الذهبي الحالي بكامل عناصره باستثناء الحارس كلاوديو برافو الذي لم يشارك ضد الكاميرون بسبب إصابة عضلية.

وتعول تشيلي على صلابة خط الدفاع الذي يشغله حاليا المخضرم غاري ميديل وغونزالو خارا وجان بوسيجور.

ولايزال منتخب «المانشافت» الشاب يبحث عن ذاته ليكون نواة «الماكينة الألمانية» بعد سنوات، في حين يلعب منتخب «لا روخا» بأسلوب الـ «تيكي تاكا» الذي عرفته اسبانيا بين 2008 و2012 وأحرزت بالاعتماد عليه كأس العالم (2010) وكأس أوروبا (2008 و2012).

وتلخص الإحصاءات قوة هوية المنتخب التشيلي فهو الوحيد حتى الآن في البطولة الحالية الذي استحوذ على الكرة اكبر نسبة في المباريات الست (63%)، وهو أيضا صاحب أكبر عدد من التمريرات (580 تمريرة).

وتلعب الكاميرون التي أحرزت كأس الأمم الافريقية مطلع العام الحالي في الغابون بتشكيلة شابة على حساب مصر (2-1) وسط دهشة جميع المشاركين، مع أستراليا بطلة آسيا 2015 في مباراة الجريحين.

ولم تقدم الكاميرون في مباراتها ما يشي بأنها منافسة قوية، في حين أحرجت استراليا الألمان مع ان شباكها كادت تستقبل اكثر من نصف دزينة من الأهداف في الشوط الأول وحده.