أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انه سمح لناديي لايبزيغ الالماني وسالزبورغ النمساوي اللذين تملكهما شركة ريد بول لمشروبات الطاقة بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا. وحام الشك حول مشاركة أحد الناديين في المسابقة القارية الأولى، وذلك بسبب امتلاكهما من قبل مجموعة واحدة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يجد أي مخالفة في المادة الخامسة من قانون المسابقة. واتخذت اللجنة المالية في الاتحاد الأوروبي هذا القرار «بعد تحقيق مطول وتغييرات في هيكلية الناديين»، بحسب ما أضاف الاتحاد.

وتأهل لايبزيغ الألماني مباشرة إلى دور المجموعات بعد حلوله وصيفا لبايرن ميونيخ بطل البوندسليغا، في موسمه الأول ضمن أندية النخبة.

أما سالزبورغ فأحرز لقبه الرابع على التوالي في الدوري النمساوي ليبلغ دور المجموعات للمرة الأولى.