تمكنت سيارة فورد GT رقم 67 من فريق فورد تشيب غاناسي رايسنغ، التي يقودها آندي بريو (بريطانيا العظمى)، هاري تينكنيل (بريطانيا العظمى) وبيبو ديراني (البرازيل)، من خطف المركز الثاني في سباق الـ 24 ساعة في لومان في نهاية اللفة الأخيرة. فالمشاكل التي طرأت في اللحظة الأخيرة على سيارة كورفيت التي كانت تحتل المركز الثاني، منحت تينكنيل الفرصة للانقضاض واحتلال المركز الثاني قبيل التلويح بعلم السباق.

وقال بريو: «كان سباقا مذهلا. كان سباقا متقنا مع التوقف في نقاط خدمة السيارات بشكل متقن وخال من الأخطاء. يستحق هؤلاء الرفاق (فريق فورد تشيب غاناسي رايسنغ) الحصول على ميدالية، حيث انهم أثبتوا مجددا أنهم على قدر التحدي. كان سباقا قاسيا وكان علينا خوض معركة طاحنة في كل لفة، وكل توقف في نقطة خدمة السيارات، وفي كل لحظة من الـ 24 ساعة. كان يجب على كل شيء أن يكون مثاليا، وهذا ما حصل. مشاهدة هاري في نهاية السباق كانت مشوقة للغاية، لذا حين رأينا أن سيارة كورفيت أصبحت على مرأى من هاري، أدركنا أنه يستطيع إنجاز المهمة واحتلال المركز الثاني».

وكانت سيارة فورد GT رقم 66 تتصدر الفئة بعد مضي 4 ساعات على بداية السباق مع بيلي جونسون (الولايات المتحدة الأميركية) وراء المقود، بعد أن انطلق ستيفان موكا (ألمانيا) من المركز الثامن، لكن بعد 10 ساعات أدت مشكلة في نظام التعليق الخلفي إلى خروج زميلهما أوليفييه بلا (فرنسا) عن الحلبة وأصبحت السيارة رقم 66 في المركز الأخير.

وقال مولر بهذا الشأن: تهانينا للفريق رقم 67 على تحقيقه نتيجة رائعة واحتلاله المركز الثاني. نحن نعرف الشعور الذي ينتاب المرء عندما يصعد على منصة التتويج. إنه شعور لا يوصف. واجهنا الكثير من الصعوبات خلال السباق. قدم جوي قيادة جيدة، وهذا ينطبق على طوني كنعان أيضا.

كنعان الذي شارك في سباق رولكس 24 في دايتونا هذه السنة مع تينكنيل وبريو، انتقل بكل سهولة للمشاركة في سباق لومان على متن السيارة نفسها.

سيقام السباق التالي لفريق فورد تشيب غاناسي رايسنغ بعد أسبوعين في واتكنز غلين في الولايات المتحدة الأميركية.