خطت البرتغال خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا، بفوزها على الدولة المضيفة 1-0 ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

في المقابل، حققـت المكسيك فوزا صعبا على نيوزيلندا 2-1 في المجموعة ذاتها لتتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن البرتغال مقابل 3 لروسيا ولا شي لنيوزيلندا.

وتنتظر البرتغال مباراة سهلة في الجولة الثالثة الأخيرة ضد نيوزيلندا، في حين تلتقي روسيا مع المكسيك، علما بأن الأخيرة يكفيها التعادل لبلوغ نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

في المباراة الأولى، أجرى مدرب أبطال اوروبا فرناندو سانتــوس أربعة تبديلات على التشــكيلة الأسـاسية التي خاضت المباراة ضد المكسيك، فأشرك جناح مان سيتي الجديد برناردو سيلفا بدلا من لويس ناني، وادريان سيلفا مكان ريكاردو كواريسما واندريه سيلفا بدلا من موتينيو، بالإضافة الى المدافع المخضرم برونو الفيس مكان جوزيه فونتي.

وبدا واضحا أن التغييرات منحت بعدا هجوميا اوسع «لسيليساو القارة العجوز».

ونجحت البرتغال في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية بواسطة رونالدو الذي ارتقى برأسه لكرة عرضية من رافايل غيريرو وأودعها شباك الحارس ايغور اكينفييف (8) الذي كان يخوض مباراة الرقم مئة في صفوف منتخب بلاده.

والهدف الذي سجله رونالدو هو الاول لمنتخب بلاده في مرمى روسيا او الاتحاد السوفييتي سابقا في تاريخ لقاءات الفريقين على الاراضي الروسية.



كما انه الهدف الثالث عشر في آخر ثماني مباريات دولية له والـ 74 في 141 مباراة دافع فيها عن ألوان منتخب بلاده.

وكاد صاروخ ماديرا يسجل الهدف الثاني عندما راوغ مدافعا داخل المنطقة واطلق كرة قوية تصدى لها اكينفييف (30).

وجاء سيناريو الشوط الثاني مماثلا لأن المنتخب البرتغالي ضغط أملا في تسجيل الهدف الثاني لكن اكينفييف ابدع في التصدي.

وقلبت المكسيك تخلفها 0-1 في الشوط الأول إلى فوز على نيوزيلندا 2-1 في سوتشي.

وسجل راوول خيمينيز (54) واوريبي بيرالتا (73)، بعد ان تقدم كريس وود لنيوزيلندا (42).

وتقدم المنتخب الاوقياني اللاهث وراء اول انتصار له في هذه البطولة بعد مشاركات عدة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة قائده وود.

لكن المنتخب المكسيكي رمى بثقله في الشوط الثاني ونجح أولا في إدراك التعادل عبر خيمينيز(54)، قبل ان يضيف بيرالتا الهدف الثاني بتسديدة بيسراه اصطدمت بالقائم وتابعت طريقها داخل الشباك النيوزيلندية(72).