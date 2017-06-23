تأكد غياب المدافع المكسيكي كارلوس سالسيدو عن باقي مباريات كأس القارات في روسيا، بسبب الإصابة في أوتار الكتف، خلال المباراة التي فازت فيها بلاده على نيوزيلندا.



وخرج سالسيدو المنتقل حديثا لصفوف آينتراخت فرانكفورت على المحفة في الشوط الأول من المباراة بعد اصطدامه بالمهاجم النيوزيلندي كريس وود.



وذكر الاتحاد المكسيكي أن الجهاز الطبي للمنتخب يتشاور عن كثب مع نظيره في آينتراخت فرانكفورت، لبحث تطورات حالة اللاعب.

ويحتاج المنتخب المكسيكي إلى نقطة واحدة في مواجهة روسيا، السبت المقبل في كازان، من أجل العبور إلى المربع الذهبي.