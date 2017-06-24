«بي إم دبليو» والرومي تألقا في دورة الروضان

أثبت فريقا بي ام دبليو والمرحوم احمد الرومي علو كعبهما في النسخة الـ 38 بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، بعدما حجزا بطاقتي العبور الى النهائي.

وقدم الفريقان عروضا مميزة طوال مشوارهما في الدورة، وتفوقا على الجميع بفضل الأداء الجماعي المنظم والمميز، والتفاهم الكبير بين الأجانب والمحليين.

وتوج الرومي وبي ام دبليو مشوارهما الرائع بانتصارين شاقين على تيماس والبنك الدولي على الترتيب ضمن منافسات اليوم قبل الأخير.

وفرض الرومي أفضليته ونهجه المميز على منافسه العنيد تيماس، وتمكن من ترجمة سيطرته وخطورته أمام المرمى لهدف الأسبقية الذي حمل توقيع النجم البرازيلي سيجي.

في المقابل، سعى تيماس للتعويض عبر تحركات النجم الإيراني حسين طيبي والارجنتيني فرناندو، لكن تماسك فريق الرومي وإصراره على تحقيق الفوز أحبط كل محاولات تيماس.

بدوره، عانى بي ام دبليو الامرين ليجتاز عقبة البنك الدولي، في مباراة حماسية، تبادل فيها الطرفان السيطرة على مجريات الأمور وزيارة الشباك كذلك، حيث افتتح بي ام التسجيل بواسطة عبدالرحمن الوادي، ثم تعادل الدولي عن طريق احمد الفارس.

وفي ركلات الترجيح حسم بي ام بقيادة حارسه سيد الموسوي الأمور لصالحه، ليعبر الى المباراة النهائية.

كاسياس ومثله الأعلى

من جهته، أبدى ايكر كاسياس حارس مرمى الريال ومنتخب اسبانيا الأسبق سعادته بالتواجد في دورة الروضان، مشيدا بحفاوة الاستقبال والترحاب منذ وصوله إلى الكويت بدعوة من اللجنة المنظمة للدورة التي اكتسبت شهرة كبيرة بفضل رحلتها الممتدة إلى 38 عاما.

وكشف كاسياس خلال حلوله ضيفا على استديو الروضان عن العديد من الجوانب الشيقة برحلته الحافلة مع عالم الساحرة المستديرة سواء بصفوف ريال مدريد أو منتخب الماتادور الاسباني.

وأكد كاسياس انه حقق 5 ألقاب لليغا إلا أن بطولة 2007 لها مذاق خاص، لاسيما انها تحققت بعد فترة هيمنة لبرشلونة في الوقت الذي كانت فيه البطولة في طريقها لبرشلونة، إلا أننا نجحنا في العودة من بعيد ومن ثم بدأنا سلسلة تحقيق الانجازات والألقاب.

وحول ألقاب دوري الأبطال الثلاثة التي حصدها كاسياس في مشواره بين أن البطولة الاولى بالتأكيد تعد الأفضل والأقرب إلى قلبه، لاسيما أنها تحققت في أول ظهور مع الكبار، حيث كان قبل تحقيقها بـ 8 أشهر ضمن صفوف الشباب بالنادي.

وأشاد كاسياس بحارس الريال الكوستاريكي كيلور نافاس، مؤكدا انه يقدم مستوى لافتا مع الملكي ونجح في فترة وجيزة في تحقيق 3 ألقاب، وأمامه فرصة سانحة لتحقيق المزيد، مؤكدا أنه على المستوى الشخصي يمتلك شخصية رائعة.

وحول اعتبار الحارس الإيطالي المخضرم بوفون غير محظوظ بالمرة بعد ضياع أمله في تحقيق لقب دوري الأبطال، أشاد كاسياس بصديقه بوفون الذي لعب النهائي 3 مرات، مردفا بأن هناك العديد من النجوم الذين لم يوفقوا في حصاد لقب دوري الأبطال مثل رونالدو «الظاهرة»، مشيرا إلى أن بوفون يبقى حارسا عملاقا وحطم العديد من الارقام ونجح في تحقيق لقب كأس العالم، كاشفا عن ان الدنماركي بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد الانجليزي يعد مثله الأعلى في حراسة المرمى.

رحلة الإبداع

ثمن نجم الجهراء والمنتخب الوطني فيصل زايد دعوة اللجنة المنظمة للدورة للمشاركة في حلم الروضان الثالث الى جانب حارس المرمى الاسباني ايكر كاسياس بتواجد بنجمي منتخب مصر عصام الحضري ومحمود كهربا.

وأكد أن دورة الروضان نموذج رياضي شبابي ناجح وخير دليل على قدرة شباب الكويت على التقدم والتطور في شتى المجالات اذا ما توافر الدعم المادي والمعنوي، مبينا ان الدورة التي استمرت 38 وعاشت مراحل عدة من التطور وانتقلت من المحلية الى الخليج والوطن العربي وحتى العالمية تستحق ان يفتخر بها شباب الكويت وخاصة الرياضيين.

وأشاد زايد بالتنظيم الرائع والمستوى الفني العال من خلال مشاركة افضل نجوم اللعبة على المستوى العالمي، إلى جانب جهود اللجنة المنظمة باستقطاب نجوم الكرة العالميين، وهو ما يضفي المزيد من الإبداع والإمتاع لجمهور الدورة العاشق لفنون الساحرة المستديرة.

من الدورة

٭ أهدى رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الروضان فانيلة تحمل اسم فارس لحارس البنك الدولي عبدالله حيات بمناسبة مولوده الجديد فارس.

٭ حرص نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم على حضور منافسات اليوم قبل الأخير لمساندة فريق بي ام دبليو في مباراته أمام البنك الدولي.