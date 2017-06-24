ألمانيا وتشيلي.. تعادل إيجابي

تدور معركة كروية في قازان بين روسيا المضيفة والمكسيك على بطاقة التأهل الى نصف نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم، فيما تبدو طريق البرتغال معبدة الى المربع الأخير.

وتحتاج المكسيك بطلة كونكاكاف (4 نقاط) لنقطة التعادل كي تتأهل، وذلك بعد تعادلها مع البرتغال 2-2 ثم فوزها على نيوزيلندا، فيما ستفكر روسيا (3 نقاط) بالفوز فقط نظرا لاستبعاد خسارة البرتغال (4 نقاط) امام نيوزيلندا الأخيرة والتي فقدت املها بالتأهل بعد خسارتين في المجموعة الأولى. وتبدو الدولة المضيفة في حاجة ماسة للفوز، بعد مشوار مخيب في كاس أوروبا 2016 (خرجت من الدور الأول)، وذلك قبل سنة من استضافتها مونديال 2018.

وتعاني روسيا، المصنفة 63 عالميا، مشكلات في النجاعة الهجومية، رغم تواجد فيودور سمولوف، صاحب الهدف الثاني في مرمى نيوزيلندا، ودنيس غلوشاكوف والكسندر صاميدوف. وتوقع مدرب روسيا وحارسها السابق ستانيسلاف تشيرتشيوف مباراة «شبيهة بالنهائي» في مواجهة بين منتخبين تعادلا سلبا في افتتاح كأس العالم 1970 ابان الفترة السوفييتية. وستكون أول مواجهة بينهما منذ 1994 عندما فازت روسيا 4-1 وديا.

في المقابل، انتزعت المكسيك تعادلا بشق الأنفس من البرتغال بعد تخلفها مرتين في المباراة، ثم قلبت تأخرها أمام نيوزيلندا الى فوز 2-1 في الشوط الثاني. ويريد فريق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو محو هزيمته المذلة أمام تشيلي 0-7 في ربع نهائي كوبا أميركا 2016.

البرتغال لتعميق جراح نيوزيلندا

وفي الوقت عينه في سان بطرسبورغ، تبدو طريق البرتغال بطلة أوروبا مفروشة بالورود نحو نصف النهائي.

وسيضمن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ورفاقه المربع الأخير بحال تعادلهم مع ممثل أوقيانيا، الوحيد حتى الآن لم يحرز أي نقطة في المسابقة.

ويأمل رونالدو إكمال موسمه الرائع بعد تتويجه بثنائية الدوري الإسباني ودوري ابطال اوروبا مع فريقه ريال مدريد.

وتشارك البرتغال للمرة الأولى في المسابقة، فيما تبدو نيوزيلندا قريبة من توديع المسابقة مبكرا على غرار مشاركاتها الثلاث السابقة في 1999 و2003 و2009.

ألمانيا وتشيلي

قطعت ألمانيا وتشيلي شوطا كبيرا نحو نصف النهائي بعد تعادلهما 1-1، في قازان في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، فيما اقتربت الكاميرون واستراليا من توديع المسابقة بعد تعادلهما بنتيجة مماثلة.

ورفع المنتخبان رصيديهما في الصدارة الى 4 نقاط من مباراتين مع فارق هدف لتشيلي، بعد فوز المانيا بطلة العالم 2014 افتتاحا على استراليا 3-2، وتشيلي بطلة اميركا الجنوبية مرتين متتاليتين (2015 و2016) في آخر 10 دقائق على الكاميرون 2-0، مقابل نقطة لكل من منتخبي الكاميرون بطلة افريقيا واستراليا بطلة اسيا اللذين تعادلا الخميس 1-1 ايضا.

وباتت ألمانيا التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة بعد 1999 و2005 وتشيلي المشاركة لأول مرة، بحاجة الى نقطة التعادل في الجولة الثالثة الأخيرة غدا الأحد لتضمنا التأهل الى نصف النهائي. وتلعب المانيا مع الكاميرون في سوتشي وتشيلي مع استراليا في موسكو.

الكاميرون وأستراليا.. تعادل الجريحين

وفي مباراة متوسطة المستوى، اكتفت الكاميرون واستراليا بنقطة التعادل 1-1 أمام 35 ألف متفرج في سان بطرسبورغ، لتتقلص آمالهما بالتأهل الى نصف النهائي.

وتشارك استراليا للمرة الرابعة في البطولة بعد 1997 و2001 و2005، وقد حلت وصيفة في 1997 وثالثة في 2001. أما الكاميرون فتلعب للمرة الثالثة بعد 2001 (الدور الأول) و2003 (وصيفة).