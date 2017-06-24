أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أن مدرب منتخب المكسيك خوان كارلوس أوسوريو لن يتلقى عقوبات، رغم توجيه إساءة لفظية لمقاعد بدلاء المنتخب النيوزيلندي خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس القارات 2017 المقامة بروسيا.

وكان أوسوريو قد استشاط غضبا بعد إحدى اللعبات التي تلقى فيها المدافع المكسيكي كارلوس سالسيدو ضربة قوية من كريس وود لاعب نيوزيلندا طرحته أرضا، ورغم ذلك استمر المنتخب النيوزيلندي في اللعب، حيث كاد وود نفسه أن يسجل هدفا.

ووجه أوسوريو وابلا من السباب والإهانات لمقاعد بدلاء الفريق المنافس، في مشهد التقطته العدسات التلفزيونية.