ضم لوس انجيليس ليكرز، ثاني أكثر الفرق إحرازا للقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لاعب الارتكاز بروك لوبيز من بروكلين نتس الذي حصل في المقابل على خدمات دانجيلو راسل والروسي تيموفي موزغوف.

وستسمح هذه العملية لليكرز ـ الذي غاب عن الأدوار الإقصائية «بلاي اوف» في المواسم الأربعة الأخيرة والذي توقف مشواره الأخير فيها عام 2013 في الدور الأول ـ بالتخلص من عبء عقد موزغوف الذي انتقل اليه الصيف الماضي من كليفلاند كافالييرز بعقد يمتد لأربعة أعوام مقابل 64 مليون دولار.

ويأمل فريق المدرب لوك وولتن الحصول على خدمات نجم انديانا بيسرز بول جورج خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما سيكون الهدف الأكبر في 2018 من خلال ضم نجم كليفلاند كافالييرز «الملك» ليبرون جيمس الذي تنازل وفريقه عن لقب الدوري لمصلحة غولدن ستايت ووريرز.