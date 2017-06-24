صعد النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر لربع نهائي بطولة هاله لأساتذة التنس، عقب فوزه على الألماني ميشا زفيريف بنتيجة 7-6 (7-4) و6-4 في الدور الثاني للمسابقة اول من امس.

وضرب فيدرر موعدا في دور الثمانية مع لاعب ألماني آخر هو فلوريان ماير.

وفي المقابل، واصل سوء الحظ ملازمته للنجم الياباني كي نيشيكوري في البطولة، بعدما أخفق في العبور نحو دور الثمانية للمسابقة التي تقام على الملاعب العشبية للعام الثالث على التوالي.



واضطر نيشيكوري، المصنف الثالث للبطولة، لعدم استكمال لقائه مع الكازاخي كاران خاشانوف، بسبب معاناته من آلام في الظهر، حيث كانت النتيجة تشير وقتها لتقدم خاشانوف 3-2 في المجموعة الأولى.