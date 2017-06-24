أصبح المصري محمد صلاح أغلى لاعب كرة قدم عربي وأفريقي قيمة مالية في انتقالات النجوم في الملاعب الأوروبية في الفترة الأخيرة. وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، تعاقده مع صلاح (25 عاما) قادما من اي سي روما الإيطالي.



وأضاف: «وافق صلاح على عقد طويل الأمد مع ليفربول بعد اجتياز الفحص الطبي، وسيسجل رسميا كلاعب للنادي في 1 يوليو 2017». ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، انتقل صلاح إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون جنيه استرليني بما يعادل 45 مليون يورو.



وبذلك، تخطى صلاح اللاعب الجزائري إسلام سليماني الذي انتقل لليستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، يليهما المغربي مهدي بنعطية الذي انتقل لبايرن ميونيخ الألماني بـ 30 مليون يورو قبل انتقاله الأخير ليوفينتوس الإيطالي.



وجاء التونسي أيمن عبدالنور رابعا بـ 22 مليون يورو عن صفقة انتقاله من موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني.



وعلى صعيد اللاعبين الأفارقة، أصبح صلاح أيضا صاحب أغلى صفقة متخطيا السنغالي ساديو ماني بـ 35 مليون جنيه استرليني (40 مليون يورو).وجاء الإيفواري إريك بايي ثالثا في صفقة انتقاله من فياريال الإسباني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 30 مليون جنيه استرليني (34 مليون يورو).



وسجل محمد صلاح 29 هدفا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.كما لعب المصري قبل ذلك مع بازل السويسري وتشلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، إضافة إلى ذلك، مثّل صلاح منتخب بلاده منذ 2011 في 52 لقاء سجل خلالها 29 هدفا حتى الآن.

كوبر ونجوم الكرة المصرية يهنئون



القاهرة - سامي عبدالفتاح

هنأ مدرب منتخب مصر لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر نجم الفريق محمد صلاح بعد انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي. وقال: إن هذه الخطوة إضافة قوية للاعب والمنتخب في الفترة المقبلة.



وأضاف «من الواضح ارتفاع مستوى صلاح من مباراة لأخرى وبحث اللاعب دائما عن التطور»، متمنيا له التوفيق وإثبات نفسه بعد تجربته مع تشلسي.



وأجرى مسؤولو منتخب مصر بقيادة كوبر اتصالات بصلاح لتهنئته بالتوقيع لليفربول ومطالبته بمواصلة التألق في الملاعب الأوروبية ومع المنتخب. كما حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على تهنئة محمد صلاح. وكتب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك الأسبق، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قال فيها: «ألف مبروك يا صلاح ربنا يوفقك إن شاء الله».



ونشر محمد ناجي «جدو» مهاجم منتخب مصر السابق وفريق المقاولون صورة لصلاح وهو يوقع على عقود ليفربول وكتب «مبروك ليك ولينا ربنا يحميك ويبعد عنك الإصابات». وكتب عمر جابر ظهير أيمن منتخب مصر وفريق بازل السويسري «لو اتكلمت عليك من هنا لحد آخر العمر مش هديك حقك ربنا يوفقك ويحميك ويحفظك يا حبيبي».



ونشر وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق صورة لصلاح وكتب قائلا عبر حسابه بموقع «إنستغرام»: «ألف مبروك لمحمد صلاح خطوة ممتازة وتحدٍ جديد وصلاح قادر عليه إن شاء الله».