أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اكثر من 19 مليون متفرج ارتادوا الملاعب خلال الموسم المنصرم للدرجتين الأولى والثانية، ما يشكل رقما قياسيا جديدا في حضور المباريات.

وأوضح الاتحاد في تقريره السنوي ان ارتياد الملاعب الـ 36 التابعة لأندية الدرجتين الأولى والثانية زاد بنسبة 1.3% مقارنة مع موسم 2015-2016، بينما بلغت نسبة امتلاء الملاعب 91%.

وأضاف أن ما مجموعه 19 مليونا و49 ألفا و362 متفرجا حضروا الى الملاعب، بمعدل وسطي بلغ 40.694 في المباراة الواحدة للدرجة الأولى، و21.560 في الدرجة الثانية.

وتابع ان بوروسيا دورتموند كان كالمعتاد صاحب أعلى احصائيات بمعدل وسطي 80 ألف متفرج في المباراة الواحدة على ارضه، أمام بايرن ميونيخ بطل الموسم مع 74 ألفا.