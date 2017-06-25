تبحث ألمانيا بطلة العالم وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية عن نقطة التعادل للتأهل إلى نصف النهائي، عندما تواجهان الأحد الكاميرون بطلة افريقيا واستراليا بطلة آسيا على التوالي، في الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الثانية ضمن كأس القارات لكرة القدم المقامة في روسيا.

وتتصدر تشيلي التي تشارك في البطولة لأول مرة المجموعة بأربع نقاط وبفارق هدف عن ألمانيا المشاركة للمرة الثالثة بعد 1999 و2005، بعد فوزها افتتاحا على الكاميرون 2-0 ثم تعادلها مع ألمانيا 1-1، فيما افتتح المانشافت مشواره بالفوز على استراليا 3-2.

في المباراة الاولى، يتعين على الكاميرون التي تملك نقطة بتعادلها مع استراليا 1-1 في الجولة الثانية، الفوز بفارق هدفين على ألمانيا لضمان بلوغ نصف النهائي.

في المقابل، تبحث الماكينات عن بلوغ نصف النهائي في احدى البطولات للمرة السادسة على التوالي مع مدربها يواكيم لوف.

وتنص معايير حسم التأهل في البطولة على احتساب أكبر عدد من النقاط، ثم فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم الاهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة. واذا ظل التعادل قائما بين منتخبين أو أكثر، فيتم اللجوء الى عدد النقاط في المواجهات بين الفرق المعنية ثم فارق الاهداف في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية... وصولا الى سحب قرعة من قبل اللجنة المنظمة.

وتخوض الكاميرون المسابقة للمرة الثالثة بعد 2001 (الدور الاول) و2003 (وصيفة)، فيما حلت ألمانيا ثالثة في 2005.

وقال قائد ومهاجم الكاميرون موكاندجو: «نحن في وضع صعب، كنا نستحق الفوز على استراليا، لكن لا نزال في طور التعلم، نحن فريق شاب.. قوتنا في اللعب الجماعي.. ونحن على الطريق الصحيح كي نصبح مجددا الأسود غير المروضة».

وقدمت ألمانيا أداء جميلا أمام استراليا ثم ظهرت صلبة خصوصا في الشوط الثاني ضد تشيلي.

وبرز من المنتخب الالماني المهاجم لارس شتيندل الذي يتصدر ترتيب الهدافين بتسجيله هدفين في مباراتين، ليرفع مهاجم بوروسيا موشنغلادباخ رصيده الى 20 هدفا في 48 مباراة هذا الموسم.

وتواجه المنتخبان ثلاث مرات، ففازت ألمانيا مرتين وتعادلا مرة 2-2 في آخر مواجهة في يونيو 2014، قبل تتويج «ناسيونال مانشافت» بلقبها العالمي للمرة الرابعة.

وفي موسكو، تعول تشيلي مجددا على نجم هجومها الكسيس سانشيس لقيادتها الى نصف النهائي في مشاركتها الأولى وستضمن التأهل بحال فوزها، تعادلها أو خسارتها بفارق هدف، بغض النظر عن نتيجة المانيا والكاميرون.

وأصبح سانشيس افضل هداف في تاريخ تشيلي مع 38 هدفا متخطيا مارسيلو سالاس عندما افتتح التسجيل مبكرا أمام ألمانيا، كما سجل الهدف رقم 400 في تاريخ كأس القارات. وتشارك استراليا للمرة الرابعة في البطولة بعد 1997 و2001 و2005، وقد حلت وصيفة في 1997 وثالثة في 2001.