بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف الاول نهائي دورة هاله الألمانية في كرة المضرب، بفوزه في نصف النهائي على المصنف 38 عالميا الروسي كارين خاشانوف 6-4 و7-6 (7-5).

ويلتقي فيدرر، المصنف خامسا عالميا، في النهائي الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والفرنسي ريشار غاسكيه.

ويبحث حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (18)، عن لقبه التاسع في هاله.

ويسعى فيدرر (35 عاما) الى تعويض خروجه المخيب الأسبوع الماضي من الدور الأول لدورة شتوتغارت على يد الألماني طومي هاس في أول اختبار له على العشب لهذا الموسم.

وكانت المباراة ضد هاس الأولى لفيدرر بعد غياب لحوالي ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ نهائي دورة ميامي للماسترز في الثاني من ابريل الماضي حين تغلب على الإسباني رافايل نادال، قبل ان يبتعد تحضيرا للدورات التي تقام على ملاعب عشبية، وأبرزها ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في 3 يوليو المقبل.

وفي برمنغهام، بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 16 عالميا نهائي دورة برمنغهام الإنكليزية المقامة على ملاعب عشبية، بعد انسحاب مواطنتها لوسي سافاروفا (41 عالميا) السبت في نصف النهائي.

وكانت كفيتوفا (27 عاما) تتقدم 6-1 و1-صفر في المجموعة الثانية، قبل ان تعلن سافاروفا انسحابها بسبب الإصابة.

وتلتقي كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 و2014، في النهائي مع الفائزة من مباراة الإسبانية غاربينيي موغوروسا (14 عالميا) والأسترالية أشلي بارتي (77).

وهي الدورة الثانية التي تخوضها كفيتوفا بعد غيابها لستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة بالغة في يدها اليسرى تعرضت لها خلال عراك مع لص يحمل سكينا حاول سرقة منزلها في ديسمبر.

وعادت اللاعبة التشيكية الى الملاعب في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي أقيمت بين نهاية مايو ومطلع يونيو 2017، وخرجت من الدور الثاني.

وتعد دورة برمنغهام إحدى الدورات الاستعدادية لبطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الكبرى، والتي تنطلق في الثالث من يوليو، وتقام أيضا على ملاعب عشبية.