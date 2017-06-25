حصد قميص ارتداه اسطورة كرة السلة مايكل جوردان مع منتخب الولايات المتحدة خلال اولمبياد لوس أنجيليس 1984 مبلغا قدره 237904 دولارات اميركية، اول من امس في مزاد علني على شبكة الإنترنت، بحسب شركة «غراي تشانيل اوكشونز» للمزادات.

وارتدى جوردان القميص الذي يحمل اسم الولايات المتحدة والرقم 9 خلال الدورة الأولمبية التي سيطرت عليها الولايات المتحدة مع ثمانية انتصارات.

وبحسب الشركة، هذا أغلى قميص لفريق كرة سلة، اذ تخطى مبلغ 190414 دولارا التي انفقت عام 2011 لشراء قميص للاعب الأسطوري جوليوس ايرفينغ.

وقبل اسبوعين، حصد حذاء ارتداه جوردان خلال نهائي الألعاب عينها ما يزيد على 190 الف دولار. وقد حمل الحذاء الذي منحه جوردان لأحد ملتقطي الكرات توقيع اللاعب المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 6 مرات.

ويبلغ الرقم القياسي لقميص فريق رياضي 4.4 ملايين دولار في 2012 لفريق نيويورك يانكيز للبايسبول، حمله الأسطورة بايب روث عام 1920.