يصر النجم الويلزي غاريث بيل على استمراره مع ريال مدريد من أجل حصد الألقاب، فيما تشير عدة تقارير إلى اقتراب ثاني أغلى لاعبي العالم من الرحيل عن صفوف الملكي.

وحسب ليكيب الفرنسية، فإن زيدان يفكر في ضم الفرنسي الشاب كيلان مبابي من صفوف موناكو الفرنسي مقابل التخلي عن لاعب من لاعبي الـ «BBC» (غاريث بيل ـ كريم بنزيما ـ كريستيانو رونالدو).

ويصر رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز على إبقاء نجوم الفريق، على الرغم من أن العديد من التقارير تربط رونالدو بالعودة مرة أخرى للعب بقميص مان يونايتد.

بيل صرح لبعض الصحف البريطانية ردا على شائعات رحيله: «أنا أفضل الآن من أي وقت، ولا أطيق الانتظار لبداية الموسم المقبل، أريد الفوز بالألقاب أكثر من أي وقت مع النادي الأكبر والجماهير الأفضل في العالم».