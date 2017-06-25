قرر الإسباني ألفارو أربيلوا وضع حد لمسيرته الكروية باعتزاله كرة القدم امس، وذلك بعد موسم أخير لم يكن موفقا قضاه مع فريق ويست هام الانجليزي.

وأكد أربيلوا (34 عاما) في مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه قرر إنهاء مشواره مع المستديرة، على الرغم من أنه جاهز بدنيا لاستكمال مسيرته.

واعتبر أربيلوا أن أفضل محطة في مسيرته الكروية قضاها بقميص ريال مدريد، حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين، ولقب الدوري مرة واحدة، وكأس ملك إسبانيا مرتين، والسوبر الإسباني والأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وخاض أربيلوا 360 مباراة مع أندية مختلفة (ريال مدريد وليفربول وديبورتيفو لاكورونيا وويست هام).