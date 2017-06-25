أكد مسؤولو نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم رسميا سقوط اثنين من لاعبي الفريق في اختبارات المنشطات ليؤكد النادي بهذا ما أشارت إليه وسائل الإعلام الأرجنتينية في اليومين الماضيين.

وأعرب مدرب الفريق عن «دهشته وشعوره بالصدمة» لثبوت تعاطي المدافع لوكاس مارتينيز كوارتا ولاعب الوسط الأوروغوياني كاميلو ماييدا المنشطات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية «تيلام».

وبهذا، تعرض اللاعبان للإيقاف من قبل اتحاد كرة القدم بأميركا الجنوبية «كونميبول» لحين فحص العينة الثانية لكليهما.

ورغم كون المادة التي اكتشفت في جسم اللاعبين ليست من المواد المحفزة للأداء إلا أنها من المواد المدرة للبزل والتي تستخدم أحيانا لإخفاء مواد منشطة محفزة للأداء ولهذا أدرجت في قائمة المواد المنشطة المحظورة التي أصدرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا».

واستبعد أوزفالدو بانغرازيو رئيس إدارة مكافحة المنشطات في كونميبول أن تكون العينة تعرضت للتلوث في المختبر الذي جرى فيه الفحص وهو مختبر جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس والذي تقرر إيقاف العمل فيه بعدها بفترة قصيرة.

ويجرى فحص العينة الثانية في ألمانيا خلال الفترة المقبلة. وإذا جاءت النتيجة إيجابية أيضا، فسيكون نادي ريفر بليت معرضا للعقوبات في حال ثبت تعاطي أي لاعب آخر لديه للمنشطات.