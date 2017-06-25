قال نادي بريستون نورث إيند المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم إنه تعاقد مع جوش هاروب لاعب وسط مان يونايتد المنافس في الدوري الممتاز لمدة أربعة أعوام.

وهاروب (21 عاما) هو هداف فريق الصف الثاني في يونايتد في الموسم الماضي برصيد عشرة أهداف في 25 مباراة. كما حقق بداية ناجحة في ظهوره الأول مع الفريق الأول عندما أحرز هدف السبق في فوز يونايتد 2-0 على كريستال بالاس في آخر جولة في الدوري في الموسم الماضي.

وبهذا أصبح هاروب ثالث لاعب يتعاقد معه بريستون نورث إيند خلال فترة الانتقالات الحالية بعد المهاجم شون ماجوير وحارس المرمى ديكلان رود.