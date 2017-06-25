حذر لاعب وسط نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، من أن «الوعود لا تكفي»، مشترطا ان يصبح فريقه «كبيرا» ليواصل مسيرته معه، وذلك في تصريحات نشرت امس.

وقال اللاعب لصحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية «انطلاقا من انني لا أرغب في ان أرحل (عن النادي الفرنسي) بأي ثمن، ما أريد ان أراه هو ما اذا كانوا يشكلون فعلا هذه المرة فريقا كبيرا».

أضاف «اذا كانت الحال كذلك، سأكون سعيدا بالبقاء».

وتابع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما «كل سنة، يقولون انهم يريدون ان يبنوا فريقا كبيرا لكن في وقت لاحق نرى النتائج»، مؤكدا ان «الوعود لا تكفي. لكن هذه المرة اذا أنجز باريس سان جرمان مع هنريكي (في اشارة الى المدير الرياضي الجديد البرتغالي انتيرو هنريكي) فعلا ما يقوله، سأكون سعيدا جدا بالبقاء».

وشدد على انه «في نهاية المطاف، أحد لا يرغمني على الرحيل».

وانضم فيراتي الى نادي العاصمة الفرنسية عام 2012 من بيسكارا وتحول الى أحد أعمدته الأساسية. وفي موسم 2016-2017، خاض اللاعب 43 مباراة مع الفريق سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وفي حين ان عقده يربطه بالنادي المملوك من هيئة «قطر للاستثمارات الرياضية» حتى 2021، الا ان التقارير الصحافية تشير على نطاق واسع الى رغبة فيراتي في الرحيل، وانه أبلغ إدارة النادي الباريسي بذلك، وان وجهته المقبلة ستكون نادي برشلونة الإسباني.

وفقد نادي العاصمة الفرنسية الذي يدربه الإسباني أوناي إيمري في الموسم المنصرم، لقب بطولة الدوري المحلي الذي أحرزه لأربعة أعوام تواليا، لصالح نادي موناكو الذي توج بلقبه الأول منذ العام 2000. كما خرج سان جرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد برشلونة، اذ خسر ايابا على ملعب منافسه 1-6، بعدما كان قد تقدم ذهابا على أرضه بنتيجة كبيرة 4-0.