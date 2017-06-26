بلغت البرتغال والمكسيك نصف نهائي كأس القارات 2017 في كرة القدم، بفوز الأولى الصريح على نيوزيلندا 4-0، والثانية على المضيفة روسيا 2-1، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وبذلك تصدرت البرتغال بطلة أوروبا 2016 بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفه الدولي الخامس والسبعين، المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك بطلة الكونكاكاف.

وتلاقي البرتغال في نصف النهائي ثاني المجموعة الثانية، وتلعب المكسيك مع متصدرها.

على ملعب مدينة سان بطرسبورغ، قاد رونالدو (32 عاما) منتخب بلاده الى نصف النهائي في مشاركته الأولى، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ممهدا الطريق أمام زملائه برناردو سيلفا (38)، وأندري سيلفا (79)، ولويس ناني (90+1).

وأتت مشاركة رونالدو غداة رفض مدربه فرناندو سانتوس تأكيد مشاركة أفضل لاعب في العالم في المباراة، علما انه خرج في الشوط الثاني بعدما ضمن منتخب بلاده نتيجة المباراة.

وخاضت البرتغال المباراة بأسلوب هجومي معتمدة على ثنائي المقدمة رونالدو وأندري سيلفا، يساندهما على الأطراف برناردو سيلفا وكواريسما يمينا ويسارا تواليا، ما صعب مهمة المنتخب النيوزيلندي.

وفرض المنتخب البرتغالي أفضلية نسبية في مطلع المباراة في مواجهة منتخب لم يفز في أي من مبارياته الـ 12 في كأس القارات، اذ خسر 11 مرة وتعادل مرة واحدة مع العراق سلبا في 2009.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء لمصلحة البرتغال بعد تعرض بيريرا للدفع، فانبرى لها رونالدو بنجاح (33) رافعا رصيده الى هدفين في البطولة متساويا في صدارة الهدافين مع الألماني لارس ستيندل.

ومنذ اصابته في نهائي كأس اوروبا 2016، خاض رونالدو 8 مباريات مع المنتخب سجل خلالها 13 هدفا، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط، كانت أمام المكسيك في كأس القارات الحالية.

وأثمر الضغط البرتغالي في المباراة هدفا ثانيا عبر برناردو سيلفا الذي تابع بيسراه تمريرة عرضية من مسافة قريبة.

وكانت النقطة السلبية للبرتغال في هذا الشوط نيل المدافع بيبي بطاقته الصفراء الثانية في البطولة، ما يعني غيابه عن نصف النهائي.

وسجل أندري سيلفا أجمل أهداف المباراة عندما تسلم الكرة من منتصف الملعب وتقدم بها متلاعبا بالدفاع ويسددها بعيدة في المرمى.

الفيديو يلغي هدفاً مكسيكياً

وفي المباراة الثانية في مدينة قازان، أقصت المكسيك المنتخب المضيف روسيا أمام جماهيره، علما أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد يوري جيركوف لنيله بطاقة صفراء ثانية.

وتقدمت روسيا بهدف لألكسندر صاميدوف (25)، قبل ان تعادل المكسيك في الدقيقة 30 بهدف لنستور أرواخو. وفي الشوط الثاني، حسمت المكسيك المنافسة بهدف ثان سجله هيرفينغ لوثانو (52).

واعتقد المنتخب المكسيكي في الدقيقة 59 انه حسم المباراة بهدف ثالث لهيكتور مورينو، الا ان الحكم الذي احتسب الهدف بداية، عاد وألغاه بعدما أظهرت الإعادة بالفيديو ان اللاعب كان متسللا.