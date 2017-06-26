نفى فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي الذي يتولى شؤون الرياضة في بلاده، أمس الادعاءات المثارة حول تورط المنتخب الروسي لكرة القدم في برنامج للمنشطات برعاية حكومية.

وقال موتكو لوكالة أنباء «تاس» الروسية «في المنتخب الوطني لم يكن هناك أبدا ولن يكون هناك أبدا حالات تعاطي منشطات، منتخبنا الوطني يتم فحصه بشكل مستمر، تتواجد جهات مكافحة المنشطات في كل المباريات».

وذكرت صحيفة «ميل» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحقق في ادعاءات حول تورط لاعبي المنتخب الروسي في تعاطي مواد محظورة محفزة للأداء في مونديال البرازيل 2014.

وأوضح موتكو «ليس هناك حاجة لقراءة الصحف الإنجليزية، إنهم يكتبون نفايات».

وقال ريتشارد مكلارين كبير المحققين التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في التقرير الذي نشر في التاسع من ديسمبر

الماضي إن اكثر من 1000 رياضي روسي تورطوا في ممارسات واسعة النطاق لتعاطي المنشطات، والتي تضمنت التلاعب بالعينات في أولمبياد سوتشي.

وذكرت صحيفة «ميل» أن الفيفا يحقق فيما إذا كان جميع اللاعبين الـ 23 لمنتخب روسيا في مونديال البرازيل، تورطوا في برنامج المنشطات، علما بان خمسة من هؤلاء اللاعبين ما زالوا يشاركون مع الفريق.