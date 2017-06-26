أكد النجم الصاعد في المنتخب الالماني لكرة القدم ليون غوريتسكا عدم اكتراثه للتقارير الصحافية التي تتحدث عن قرب انتقاله من ناديه الحالي شالكه الى أرسنال.

وبرز غوريتسكا (22 عاما) مع منتخب بلاده في كأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن تشكيلة أبطال العالم 2014 بعد قرار المدرب يواكيم لوف إراحتهم، ما سمح للاعبين شبان بالبروز، ومنهم غوريتسكا.

وسجل غوريتسكا هدفا في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام استراليا (3 ـ 2)، وقدم أداء جيدا في الثانية أمام تشيلي (1 ـ 1).

وأكد اللاعب الشاب تركيزه حاليا على كأس القارات، رافضا الحديث عما اذا كان سيغادر شالكه الذي يتبقى له سنة من عقده معه، على رغم التقارير عن اهتمام يوفنتوس وبايرن ميونيخ وتوتنهام بضمه، وصولا الى استعداد أرسنال لدفع 21 مليون جنيه استرليني (26.8 مليون دولار أميركي) لضمه.

وقال اللاعب في مدينة سوتشي الروسية: «لا أريد فعلا ان أقول شيئا عن شائعات الانتقال. تركيزي منصب على كأس القارات».

وأضاف «اذا كانت ثمة وقائع، سأعلنها (...) لست من النوع الذي ينبهر بتقارير الصحف. أعرف ما هي قدراتي».

وكان المدير العام لنادي شالكه كريستيان هايدل أكد ان النادي لن يستغني عن غوريتسكا قبل نهاية عقده في يونيو 2018.

وتطرق لوف الى لاعبه الواعد، قائلا انه تحدث اليه بشأن مستقبله.

وأوضح «خضت في حديث طويل مع ليون قبل كأس القارات حول مختلف السيناريوهات (...) عرضت له أفكاري التي لن أشاركها هنا (مع الصحافيين)، وأبعدنا شائعات الانتقال عن كأس القارات».

وشدد لوف على ان غوريتسكا «أبلى بلاء حسنا هنا وهو ذكي بما يكفي لاتخاذ الخطوات الصحيحة» بالنسبة الى مستقبله.