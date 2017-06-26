كشف المدير الرياضي لنادي ليل الفرنسي لكرة القدم البرتغالي لويس كامبوس، ان مواطنه كريستيانو رونالدو الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهمة التهرب الضريبي، أكد له حاجته الى «بضعة أيام للتفكير».



وفي تصريحات الأحد لقناة «تي أف 1» الفرنسية، ردا على سؤال عن امكان انضمام نجم ريال مدريد الاسباني الى باريس سان جرمان، قال كامبوس «لا أعرف.. في هذا الوقت أعتقد انه في حاجة الى بضعة أيام للتفكير. حتى هو أبلغني انه في حاجة الى بضعة أيام للتفكير».



وأضاف كامبوس الذي عمل في ريال مدريد في موسم 2012 ـ 2013 خلال تواجد النجم البرتغالي البالغ من العمر 32 عاما، ان الوضع بين اللاعب وناديه «متوتر بعض الشيء في الوقت الراهن. الا انه سيكون لكريستيانو الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح، أنا متأكد من ذلك».



وتابع «تواصلت معه. رونالدو هو شخص يركز كثيرا على عمله»، مشيرا الى ان اللاعب «فوجئ كثيرا بداية بقضية التهرب الضريبي، ويمر حاليا بفترة مؤملة بسبب كل ما يجري. يرغب في ان يعطي صورة جيدة للجميع، وحاليا الوضع معقد بعض الشيء».



ومن المقرر ان يمثل رونالدو أمام النيابة العامة الاسبانية في 31 يوليو، لمواجهة تهم بتهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو، في قضية أعقبت بروزها، تقارير صحافية اسبانية وبرتغالية تفيد بأن أفضل لاعب في العالم أربع مرات أبلغ ناديه رغبته بالرحيل عنه.وشدد اللاعب الذي انضم الى النادي الملكي عام 2009 قادما من مان يونايتد على ان ضميره «مرتاح» في القضية، بينما أعرب النادي الاسباني عن ثقته ببراءته «الكاملة».

الدون.. ورقم مميز مع بلاده

يواصل نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأرقام القياسية، حيث سجل هدفه الدولي رقم 75 مع منتخب البرتغال بمرمى نيوزيلندا.

وأكد حساب «ميستر شيب» الإسباني، المختص بعالم الإحصائيات، أن الهدف الأول الذي سجله رونالدو للبرتغال كان الهدف رقم 75 له في مسيرته الدولية، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية، معادلا رقم المجري ساندرو كوتشيش.



ويتفوق على كريستيانو رونالدو فقط المجري فيرينك بوشكاش، لاعب نادي ريال مدريد الأسبق أيضا، والذي يعتبر أفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 84 هدفا، سجلها مع المنتخب المجري في القرن الماضي.



كما أكد ذات الحساب أن كريستيانو هو سادس أفضل هداف في تاريخ المنتخبات في العالم، ويحتاج لهدفين ليعادل رقم البرازيلي بيليه الذي سجل مع البرازيل 77 هدفا.

من جهة أخرى، حصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها فريقه على نيوزيلندا 4 ـ 0. وهذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها كريستيانو على الجائزة، حيث فاز بها في المباراتين السابقتين أيضا أمام المكسيك وروسيا.

وعلى عكس المباراتين السابقتين، فإن كريستيانو لم يلعب المباراة كاملة أمام نيوزيلندا، اليوم، حيث لعب 67 دقيقة فقط، وسجل الهدف الأول للبرتغال من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى هدفين في البطولة.